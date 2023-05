Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemeldung des Polizeipräsidium Heilbronn mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Hohenlohekreis

Dörzbach: 18-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall Bei einem Verkehrsunfall am späten Montagnachmittag wurde ein 18-Jähriger aus Dörzbach tödlich verletzt. Der junge Mann kam alleinbeteiligt auf der B 19 von Hohebach Richtung Dörzbach nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach in ei-ne vier Meter tiefe Böschung. Der Verletzte wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Uni-klinikum geflogen. Den Sachschaden am PKW schätzt die Polizei auf ca. 20 000 EUR. Es entstand Totalschaden. Der junge Mann verstirbt etwa zwei Stunden später im Klinikum.

