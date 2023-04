Polizei Hagen

POL-HA: Jugendlicher fährt mit Mofa auf vorausfahrendes Auto auf

Hagen-Altenhagen (ots)

In der Altenhagener Straße fuhr ein 16-Jähriger am Montag (17.04) mit seinem Mofa auf ein Auto auf und verletzte sich leicht. Gegen 7.40 Uhr wollte der Hagener in Richtung Innenstadt fahren. Vor ihm befand sich eine 60-Jährige mit einem Nissan die bremsen musste, als ein anderes Auto vor ihr plötzlich verkehrswidrig in die Brüderstraße abbog. Als die 60-Jährige deshalb eine Vollbremsung machte, fuhr ihr der 16-Jährige mit dem Mofa auf. Er gab an, dass sein Fahrzeug ins Rutschen geraten war. Trotz leichter Verletzungen durch den Unfall verzichtete der Jugendliche auf eine sofortige medizinische Untersuchung. Sein Mofa wies an der linken Seite Kratzer am Trittbrett sowie Bremshebel auf, der Blinker war gebrochen. Zudem war die vordere Plastikverschalung gebrochen. Insgesamt entstand an Auto und Mofa ein geringer Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. (arn)

