Polizei Hagen

POL-HA: Frau flüchtet sich nach häuslicher Gewalt in Schlafzimmer

Hagen-Mitte (ots)

Im Bereich der Innenstadt kam es Montag (17.04.) zu einer häuslichen Gewalt, bei der ein 34-Jähriger seiner Ehefrau gegen den Kopf schlug. In den Abendstunden war das Paar in einen Streit geraten. Nachdem dieser eskalierte und in körperliche Gewalt mündete, flüchtete die Hagenerin in das Schlafzimmer und verständigte die Polizei. Der 34-Jährige wurde der Wohnung verwiesen und er erhielt ein zehntägiges Rückkehrverbot sowie eine Strafanzeige. Seine Schlüssel verblieben in der Wohnung. (arn)

