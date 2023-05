Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Versuchter Überfall auf Fastfood-Restaurant - Zeugenaufruf ++

Landkreis Verden (ots)

Achim. Am Dienstag, den 17.01.2023, gegen 02:40 Uhr, versuchte ein bisher unbekannter Täter ein Fast-Food-Restaurant in der Margarete-Steiff-Allee, welches nahe der Käthe-Kruse-Straße liegt, zu überfallen. Den Ermittlungen zufolge betrat der bisher unbekannte Täter das Restaurant, bedrohte an der Kasse einen 33-jährigen Mitarbeiter und floh anschließend in Richtung des Kreisverkehrs zur Käthe-Kruse-Straße. Der Mitarbeiter wurde körperlich nicht verletzt (wir berichteten).

Der Täter, welcher das Fastfood-Restaurant betrat, kann als männlich und ca. 1,80 m groß beschrieben werden. Der Täter trug einen mehrfarbigen Motorradhelm, eine Motorradbrille, eine Jacke in Camouflage-Optik sowie eine dunkle Hose und dunkle Schuhe.

Hinweise zur Identiät des Mannes nimmt die Polizei Achim unter 04202/9960 entgegen.

