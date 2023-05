Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 16.05.2023

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Raub auf Tankstelle ++

Verden. Am Montag ereignete sich gegen 22:41 Uhr ein Überfall auf eine Tankstelle in der Hamburger Straße.

Ersten Informationen zufolge betrat ein bisher unbekannter Täter die Tankstelle und bedrohte einen 20-jährigen Mitarbeiter an der Kasse. Der Kassierer überreichte daraufhin Bargeld an den Täter, welcher anschließend fußläufig in Richtung stadtauswärts flüchtete.

Die Polizei leitete sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, konnte den Täter jedoch nicht feststellen.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich

- etwa 1,75 Meter

- schlanke Statur

- dunkle Bekleidung

Die weiteren Ermittlungen werden durch den Zentralen Kriminaldienst in Verden geführt und dauern an.

Die Polizei Verden sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Überfall oder sonstige verdächtige Beobachtungen mitteilen können. Diese werden gebeten, sich unter 04231/8060 zu melden.

++ Bei Auffahrunfall leicht verletzt ++

Achim. Am Montagmorgen ereignete sich ein Verkehrsunfall im Bereich des Kreisverkehrs Achim Stadtmitte, bei dem sich eine Person leicht verletzte.

Eine 46-jährige Fahrerin eines Ford sowie ein dahinter befindlicher 39-jähriger Fahrer eines Mercedes fuhren gegen 07:35 Uhr in den Kreisverkehr aus Richtung Am Schmiedeberg kommend ein. Die Fahrerin des Ford musste im Kreisverkehr verkehrsbedingt bremsen und kam mit ihrem Fahrzeug zum Stehen. Der Fahrer des Mercedes bemerkte dies nach ersten Informationen zu spät und fuhr der 46-Jährigen auf. Die 46-Jährige verletzte sich infolge des Zusammenstoßes leicht.

Es entstand ein Gesamtschaden von geschätzt 4.000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

++ Eine Person bei Verkehrsunfall verletzt ++

Thedinghausen. Am Montag kam es gegen 14:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Eißeler Dorfstraße, bei dem sich ein Mensch leicht verletzte.

Eine 31-jährige Fahrerin eines Opel befuhr Eißeler Dorfstraße in Richtung Weyhe und beabsichtigte nach derzeitigen Informationen nach rechts auf die Dibberser Landstraße abzubiegen. Ein 44-jähriger Fahrer eines Mercedes, der in gleicher Richtung fuhr, bemerkte dies ersten Informationen zufolge zu spät und fuhr auf den stehenden Pkw auf. Infolge des Zusammenstoßes verletzte sich die 31-Jährige leicht und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen, der sich mit etwa 7.000 Euro beziffern lässt.

++ Unfallbeteiligte glücklicherweise unverletzt ++

Ottersberg. Am Montag ereignete sich gegen 15:50 Uhr ein Verkehrsunfall in der Lilienthaler Straße.

Ein 31-jähriger Fahrer eines Audi sowie ein 60-jähriger Motorradfahrer befuhren die Lilienthaler Straße in Richtung Quelkhorn. Nahe der Kreuzung Bodderweg scherte nach ersten Informationen zunächst der Motoradfahrer zum Überholen des 31-jährigen Fahrer des Audis aus. Dies bemerkte der Fahrer des Audi zu spät und beabsichtigte nach derzeitigem Kenntnisstand ebenfalls zum Überholen eines weiteren Fahrzeugs auszuscheren. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich nach aktuellem Stand keine Person verletzte.

Der Sachschaden lässt sich mit etwa 3.000 Euro beziffern.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Brand nahe einer Schule ++

Lilienthal. Am Montagvormittag kam es zu einem Brand einer bepflanzten Rasenfläche in der Straße Zum Schoofmoor, wodurch mehrere Fahrzeuge beschädigt wurden.

Gegen 11:10 Uhr meldete ein 41-jähriger Brandentdecker einen Böschungsbrand zwischen einem Hallenbad und einer Schule. Bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr hatten Schüler angefangen das Feuer mit Feuerlöschern zu löschen. Personen verletzten sich nach derzeitigem Stand nicht. Durch den Brand wurden mehrere geparkte Pkw beschädigt. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Klärung der Brandursache ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Mögliche Zeugen, die Hinweise zum Brand geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Osterholz unter 04791/3070 zu melden.

++ Gartenabfälle in Brand ++

Lilienthal. Am Montagnachmittag kam es zu einem zweiten Brand im Bereich Zum Schoofmoor.

Gegen 15:20 Uhr bemerkten eine 21-jährige sowie ein 53-jähriger Brandentdecker brennende Gartenabfälle auf einer Wiesenfläche nahe der Sportanlagen. Das Feuer konnte durch die örtliche Feuerwehr gelöscht werden. Menschen verletzten sich nach aktuellem Stand nicht.

Die Polizei Osterholz ermittelt nun in dieser Brandsache. Vorrangig ist die Klärung der Brandursache Gegenstand der Ermittlungen. Für Hinweise aus der Bevölkerung unter 04791/3070 ist die Polizei sehr dankbar.

++ Einbruch in Tabakwarengeschäft ++

Lilienthal. In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es zu einem Einbruch in ein Tabakwarengeschäft in der Hauptstraße.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gegen 02:55 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Tabakwarengeschäft. Nach ersten Informationen wurden die Täter über ein Videoüberwachungssystem von der Inhaberin angesprochen, woraufhin sie vom Tatort flohen. Das entwendete Diebesgut konnte bislang noch nicht beziffert werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, diese unter 04791/3070 mitzuteilen.

