Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 15.05.2023

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Werkzeug aus Firmenfahrzeugen gestohlen ++

Achim. Zwischen Montag, den 01.05.2023 und Samstag, den 13.05.2023 kam es zu einem Einbruch in zwei Firmenfahrzeuge in der Max-Planck-Straße.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den auf dem Firmengelände geparkten Transportern. Die Täter entwendeten diverses Werkzeug und flüchteten anschließend unerkannt.

Die Polizei Achim bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich unter 04202/9960 zu melden.

++ Auffahrunfall auf Pannenfahrzeug ++

Oyten/A1. Am Sonntagabend kam es zu einem Verkehrsunfall auf der A1 zwischen der Anschlussstelle Oyten und dem Bremer Kreuz.

Gegen 18:24 Uhr befuhr ein 52-jähriger Fahrer eines Ford die A 1 in Richtung Hamburg und blieb nach ersten Informationen aufgrund eines Motorschadens auf dem Seitenstreifen liegen. Ein 22-jähriger Fahrer eines Lkw kam ersten Angaben zufolge nach rechts von dem Hauptfahrstreifen auf den Seitenstreifen und kollidierte mit dem Pannenfahrzeug. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Es entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweise 5.000 Euro. Nach aktuellem Stand verletzten sich keine Personen.

++ Pkw überschlägt sich nach Verkehrsunfall ++

Ottersberg. Am Freitagnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Grasdorfer Straße, bei dem sich zwei Menschen leicht verletzten.

Gegen 16:10 Uhr befuhr eine 25-jährige Fahrerin eines Renault den Grasdorfer Schuldamm in Richtung Bassen. Ein 28-jähriger Fahrer eines Ford befuhr die Grasdorfer Straße in Richtung Etelsen. Nach ersten Informationen übersah die 25-jährige Fahrerin den bevorrechtigten Fahrer des Ford und es kam zum Zusammenstoß. Der Renault überschlug sich infolge der Kollision. Beide Fahrer verletzten sich infolge des Unfalls leicht und wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ein Gesamtschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

++ Motorradfahrer schwer verletzt ++

Ottersberg. Am Freitag kam es gegen 14:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße Giers-Schanzendorf, bei dem sich ein Motorradfahrer schwer verletzte.

Eine 46-jährige Fahrerin eines BMW befuhr mit ihrem Pkw die Alt-Schanzendorfer Straße in Richtung Giersdorf. Im Kreuzungsbereich zur Straße Giers-Schanzendorf übersah die Fahrerin nach ersten Informationen einen bevorrechtigten 59-jährigen Motorradfahrer, der die K6 aus Richtung Achim kommend in Fahrtrichtung Posthausen befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Motorradfahrer nach bisherigen Informationen schwer verletzte und durch den Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht wurde.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden mindestens mehreren tausend Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Einbruch in Gemeindegebäude ++

Worpswede. In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem Einbruch in eine Einrichtung der Gemeinde in der Straße An der Kirche.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich nach bisherigen Informationen im Zeitraum von 20:00 Uhr bis 08:00 Uhr gewaltsam Zutritt zum Gebäude und entwendeten Bargeld. In der Einrichtung selbst wurden mehrere Türen und Schränke angegangen.

Die Polizei Osterholz bittet Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, sich unter 04791/3070 zu melden.

++ Einbruch in Supermarkt ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Samstag kam es gegen 23:40 Uhr zu einem Einbruch in einen Discountermarkt in der Industriestraße.

Ersten Informationen zufolge gelangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in den Discountermarkt und entwendeten Bargeld. Die Täter flüchteten anschließend vermutlich mit einem unbekannten Pkw.

Die Polizei Osterholz bittet nun Zeugen darum, sachdienliche Hinweise unter 04791/3070 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell