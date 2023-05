Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Samstag, den 13.05.2023

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden

+++ Versuchter Trickdiebstahl in Ottersberg +++ Unfallflucht in Achim +++

Versuchter Trickdiebstahl in Ottersberg

Ottersberg. Am Freitagvormittag erschien eine männliche Person an der Anschrift einer 88-jährigen Frau in Ottersberg, Ortsteil Giersdorf-Schanzendorf. Die Person habe sich gegenüber der Frau als Mitarbeiter eines Wasserversorgungsunternehmens ausgegeben. Durch die Person sei angegeben worden, dass es im Nahbereich einen Wasserrohrbruch gegeben habe und man müsse nun den Wasserdruck an sämtlichen Wasserhähnen im Haus prüfen. Gemeinsam habe nun die Geschädigte im Beisein des unbekannten Täters die Wasserhähne im gesamten Haus aufgedreht. In der Zwischenzeit drang ein weiterer unbekannter Täter in das Haus ein und durchsuchte diverse Räumlichkeiten im Erdgeschoss. Nach einiger Zeit verließ der vermeintliche Mitarbeiter des Wasserversorgungsunternehmens das Haus. Erst später wurde festgestellt, dass offensichtlich die Räumlichkeiten durchsucht wurden. Nach ersten Feststellungen konnte allerdings kein Diebesgut erlangt werden. Hinweise zum Geschehensablauf sowie zu den möglichen Tätern geben kann, nimmt die Polizei in Ottersberg unter der Rufnummer 04205-315810 entgegen.

Unfallflucht in Achim

Achim. Am späten Freitagnachmittag kam es in Achim in der Straße An der Eisenbahn zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit einem Pkw die Straße An der Eisenbahn. Dort fuhr das Fahrzeug mit der Fahrzeugfront auf das Heck eines ordnungsgemäß abgeparkten Pkw VW Golf einer 22-jährigen Geschädigten aus Achim auf. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am Pkw VW Golf entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500,- Euro. Bei dem im Frontbereich beschädigten flüchtigen Pkw wurde lediglich das Kennzeichenfragment HB für Hansestadt Bremen durch Zeugen abgelesen. Weitere Hinweise zu dem Fahrzeug sind aktuell nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise auf das flüchtende Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Achim unter der Tel. 04202-9960 zu melden.

Landkreis Osterholz

+++ Mehrere Fahrzeuge an Sporthalle beschädigt +++ Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall +++

Mehrere Fahrzeuge an Sporthalle beschädigt Schwanewede. Am Freitagvormittag, wurden die Heckscheibenwischer von mindestens fünf Pkw abgebrochen. Die Fahrzeuge parkten allesamt entlang der Heidehalle in der Breslauer Straße. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizeistation Schwanewede bitte um Hinweise. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter 04209-918650 zu melden.

Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Ritterhude. Am Freitagmorgen kam es auf der L151, Ritterhuder Heerstraße, zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich nach derzeitigem Stand zwei Personen leicht verletzten. Ein 65-jähriger Fahrer eines VW beabsichtigte aus der Straße Nordseite nach links auf die L151 in Richtung Bremen abzubiegen. Dabei übersah er die von links kommende, bevorrechtigte 36-jährige Fahrerin eines BMW, welche in Richtung Ritterhude unterwegs war. Beide Beteiligte verletzten sich infolge des Zusammenstoßes. Die 36-Jährige musste durch Rettungskräfte aus ihrem stark beschädigten Pkw geborgen werden. Beide Personen wurden anschließend in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Gesamtschaden wird auf ca. 9.000 Euro geschätzt. Beide Pkw waren infolge des Verkehrsunfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell