POL-VER: Pressemitteilung vom 12.05.2023

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN ++ Einbruch in Wohnhaus ++ Achim. Von Dienstag auf Mittwoch kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße An der Windmühle 21. Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Dienstag, 16:00 Uhr und Mittwoch, 18:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus und entwendeten diversen Schmuck. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt in unbekannte ...

mehr