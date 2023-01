Polizei Hagen

POL-HA: Aggressiver Autofahrer greift Motorradpolizistin an

Hagen-Mitte (ots)

Mit einem äußerst aggressiven Autofahrer hatte es am vergangenen Freitagmorgen (13.01.2023) eine Motorradpolizistin der Hagener Polizei zu tun. Gegen 08.15 Uhr hielt die Beamtin ein Auto mit osteuropäischem Kennzeichen in der Körnerstraße an. Bei der Kontrolle fiel auf, dass der 48-jährige Fahrer seinen PKW bereits seit mehreren Monaten in Deutschland nutzt, ohne Kraftfahrzeugsteuern zu bezahlen. Der Mann kündigte an, dies auch weiter zu tun. Zur Verhinderung von weiteren Straftaten beabsichtigte die Beamtin die Kennzeichen abzumontieren. Damit war der 48-Jährige nicht einverstanden. Er wurde zunehmend aggressiver, kam der Polizistin sehr nahe und filmte sie. Hierbei hielt er sein Smartphone mit nur wenigen Zentimetern Abstand vor das Gesicht der Beamtin. Dabei schrie er lauthals herum. Die Beamtin forderte den Mann auf, den nötigen Abstand einzuhalten. Dieser Aufforderung kam er in keiner Weise nach. Da ein Angriff nicht mehr auszuschließen war, ergriff die Beamtin den Arm des Mannes und alarmierte Unterstützungskräfte. Daraufhin beruhigt sich kurzerhand die Situation. Im weiteren Verlauf allerdings schubste der 48-Jährige die Beamtin. Diese sah sich daraufhin gezwungen, den Einsatz ihres Pfeffersprays anzudrohen. Letztlich konnte der Angreifer mit der Hilfe von weiteren Kräften gefesselt werden. Er wurde in das Polizeigewahrsam gebracht. Zudem erhielt er eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (sch)

