Polizei Hagen

POL-HA: 15-jährige Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hagen-Hochschulviertel (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Sonntagnachmittag (15.01.2023) im Hochschulviertel eine 15-jährige Fußgängerin schwer verletzt. Gegen 17.50 Uhr fuhr ein 19-jähriger Autofahrer aus Richtung der Haßleyer Straße kommend mit seinem Hyundai über die Feithstraße. Nachdem er die Kreuzung Feithstraße / Berchumer Straße passierte, kam es aus bislang ungeklärter Ursache an der dahinter befindlichen Fußgängerfurt zur Kollision mit der 15-Jährigen. Diese überquerte dort die Straße. Bei dem Aufprall auf die Motorhaube und Windschutzscheibe des PKW wurde die Fußgängerin schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Hagener Krankenhaus. Der 19-jährige Autofahrer blieb unverletzt, sein Hyundai musste abgeschleppt werden. Das Verkehrskommissariat der Hagener Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell