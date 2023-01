POL-HA: 91-Jähriger schläft während Einbruch in Wohnung

Hagen-Mittelstadt (ots) - In der Nacht auf Sonntag konnte ein Fußgänger im Bereich Bergischer Ring/ Buscheystr. einen Verkehrsunfall mit Flucht beobachten. Ein weißer VW Golf befuhr den Bergischen Ring, aus Richtung Lange Str. kommend, in Richtung Buscheystraße. Hier kam er mit seinem Pkw nach rechts an die dortige Verkehrsinsel. Der Fahrer schaute sich den Schaden kurz an, stieg wieder in sein Fahrzeug und fuhr den ...

mehr