POL-HA: Betrunken vom Unfallort geflüchtet

Hagen-Mittelstadt (ots)

In der Nacht auf Sonntag konnte ein Fußgänger im Bereich Bergischer Ring/ Buscheystr. einen Verkehrsunfall mit Flucht beobachten. Ein weißer VW Golf befuhr den Bergischen Ring, aus Richtung Lange Str. kommend, in Richtung Buscheystraße. Hier kam er mit seinem Pkw nach rechts an die dortige Verkehrsinsel. Der Fahrer schaute sich den Schaden kurz an, stieg wieder in sein Fahrzeug und fuhr den Bergischen Ring weiter in Richtung Innenstadt. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den besagten Pkw parkend im Bereich Lenzmannstr. antreffen. Im Pkw befand sich ein 33-jähriger Hagener, der zu diesem Zeitpunkt, auf dem Beifahrersitz saß. Beide Airbags im Auto waren ausgelöst. Den Beamten fiel sofort Alkoholgeruch bei der Person auf, auch stieg sie leicht schwankend aus dem Fahrzeug. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich bei der angetroffenen Person auch um den Fahrzeugführer. Dieser wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Der Pkw wurde vor Ort sichergestellt. Die Ermittlungen übernimmt das Verkehrskommissariat. Zeugen des Unfalls können sich unter Tel: 02331-9862066 melden. (ab)

