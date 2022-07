LPI-EF: Betrunken Unfall verursacht

Erfurt (ots) - Eine 78-jährige Frau wurde am Mittwoch in Erfurt Opfer von Telefontrickbetrügern. Dabei verlor sie Geld, Gold und Schmuck im Wert von weit über 100.000 Euro. Die Dame erhielt mehrere Anrufe eines angeblichen Kriminalbeamten. Dieser gaukelte ihr vor, dass eine Einbrecherbande auf dem Weg zu ihr sei, um sie zu überfallen. Aus diesem Grund sollte die Frau sämtliche Wertsachen in einem Koffer verstauen und ...

