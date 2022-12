Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahndung nach unbekanntem Dieb - Wer kennt diese Person - bitte kreisweit veröffentlichen - Foto

Herford (ots)

(um) Die Polizei Herford fahndet mit einem Foto nach einem bislang unbekannten Tatverdächtigen eines Diebstahls. Der auf dem Foto abgebildete Tatverdächtige hob unrechtmäßig an mehreren Geldautomaten einer Bank insgesamt fast 10.000.- Euro ab. Der schlanke Täter konnte bislang über die Ermittlungen nicht identifiziert werden. Daher kann jetzt mit dem Beschluss des Amtsgerichtes in Bielefeld eine Fahndung erfolgen. Die Polizei fragt: Wer kennt den Mann auf dem Foto bzw. kann Angaben zu dieser Person machen? Insgesamt hatte der Täter ein gepflegtes Erscheinungsbild. Zu Grunde liegt eine Tat vom 25.02.2022, um 13:00 Uhr. Das Bild zur Fahndung befindet sich im Downloadbereich des Fahndungsportals der Polizei NRW https://polizei.nrw/fahndung/93342 (Foto Download) Hinweise werden an die Kriminalpolizei in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell