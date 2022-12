Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte entwenden Motorrad - Polizei sucht Zeugen

Löhne (ots)

(jd) Gestern (21.12.) bemerkte ein 46-jähriger Löhner gegen 11.00 Uhr, dass sein Motorrad nicht mehr auf seinem Grundstück an der Lübbecker Straße steht. Der Mann hatte das Motorrad der Marke Triumph am Vortag gegen 12.00 Uhr neben seinem Haus geparkt und mit einem Lenkradschloss gesichert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die Angaben zum Verbleib des Motorrads machen können, sich unter 05221/8880 zu melden. Es handelt sich um eine Triumph Speed Triple in grau mit einer Herforder Zulassung.

