POL-MA: Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer nach Kollision mit PKW schwer verletzt

Hirschberg (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 19.00 Uhr in Leutershausen im Kreuzungsbereich der Heddesheimer Straße und der Bergstraße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und einem Motorradfahrer. Hierbei übersah der 43-jährige PKW Fahrer den vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer, welcher auf der Bergstraße in Richtung Heidelberg unterwegs war. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Hierbei entstand an beiden Fahrzeugen Totalschaden. Der 22-jährige Motorradfahrer verletzte sich bei der Kollision schwer und wurde zur medizinischen Versorgung in eine Heidelberger Klinik verbracht. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unbekannt.

