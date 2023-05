Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 11.05.2023

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Einbruch in Wohnhaus ++

Achim. Von Dienstag auf Mittwoch kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße An der Windmühle 21.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Dienstag, 16:00 Uhr und Mittwoch, 18:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus und entwendeten diversen Schmuck. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt in unbekannte Richtung . Die Polizei Achim bittet nun um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich unter 04202/9960 zu melden.

++ Einbruch in Materiallager bei Schule ++

Verden. Zwischen dem 04.05.2023 und dem 10.05.2023 brachen bislang unbekannte Täter in ein Materiallager bei einer Schule in der Neuen Schulstraße ein.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Materiallager bei dem im Bau befindlichen Hallenkomplex einer Schule. Weiterhin brachen die Täter mehrere Werkzeugkästen auf, verwüsteten den Baustellenbereich und entzündeten Papier aus einer Baustellentoilette. Diebesgut konnte bislang nicht benannt werden.

Die Polizei Verden bittet nun Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, sich unter 04231/8060 zu melden.

++ Leichtverletzter nach alleinbeteiligtem Verkehrsunfall ++

Dörverden. Am Mittwochmorgen ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Straße Landwehr, bei dem sich eine Person leicht verletzte.

Gegen 06:00 Uhr befuhr ein 19-jähriger Fahrer eines VW die Straße Landwehr aus Richtung Dörverden kommend in Fahrtrichtung Verden. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Straßenbaum und kam anschließend im Grabenbereich der Berne zum Stehen. Der Fahrer verletzte sich infolge des Unfalls leicht und wurde durch den Rettungsdienst versorgt.

Der Pkw war infolge des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es wird von einem Gesamtschaden von etwa 6.000 Euro ausgegangen.

++ Eine Leichtverletzte Person nach Unfall auf der A1 ++

Achim. Bei einem Verkehrsunfall auf der A1 verletzte sich eine Person am Mittwochnachmittag leicht.

Eine 23-jährige Fahrerin eines Citroen befuhr gegen 17:00 Uhr die A1 in Richtung Münster auf dem rechten Hauptfahrstreifen. Nahe der Anschlussstelle Uphusen/Mahndorf beabsichtigte die Fahrerin auf die Mittelspur zu wechseln und übersah hierbei nach ersten Informationen einen 36-jährigen Fahrer eines weiteren Citroen, der die mittlere Fahrzeugspur befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, infolgedessen der Pkw des 36-Jährigen gegen eine 59-jährige Fahrerin eines VW geschoben wurde, welche die linke Überholspur befuhr. Der VW kollidierte daraufhin mit der Mittelschutzplanke.

Die 59-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht.

Der Gesamtschaden wird auf mindestens 20.000 Euro geschätzt. Der VW und der Citroen des 36-jährigen Fahrers waren infolge des Verkehrsunfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

++ Verkehrsunfall auf Parkplatz - Kind leicht verletzt ++

Achim. Am Mittwoch kam es gegen 18:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Embser Landstraße, bei dem sich ein Kind leicht verletzte.

Ein 81-jähriger Fahrer eines Mitsubishi befuhr die Embser Landstraße in Richtung Embsen und beabsichtigte auf den Parkplatz eines Supermarktes abzubiegen. Hierbei übersah er ein auf dem Radweg in gleicher Richtung fahrendes Kind auf einem Fahrrad. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge sich das Kind leicht verletzte. Das Kind wurde durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Es entstand ein Sachschaden von mindestens 1.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Einbruch in Physiotherapiepraxis und Schuhgeschäft ++

Schwanewede. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zu Einbrüchen in eine Physiotherapiepraxis sowie in ein Schuhgeschäft in der Blumenthaler Straße.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen 19:00 Uhr und 07:20 Uhr gewaltsam Zutritt zu der Physiotherapiepraxis und entwendeten mindestens Bargeld.

Weiterhin gelangen die Täter gewaltsam in ein dortiges Schuhgeschäft und entwendeten Bargeld sowie Waren.

Im genannten Zeitraum sowie an der beschriebenen Örtlichkeit versuchten die Täter zudem in eine Apotheke und in einen Friseursalon zu gelangen. In beiden Fällen misslang der Einbruchsversuch.

Anschließend flüchteten die Täter unerkannt.

Die Polizei Osterholz bittet nun Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können, sich unter 04791/3070 zu melden.

++ Einbruch in Tabakwarengeschäft ++

Lilienthal. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ereignete sich ein Einbruch in ein Tabakwarengeschäft in der Hauptstraße.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen 18:20 Uhr und 02:36 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Einzelhandelsgeschäft und entwendeten diverse Tabakwaren. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Polizei Osterholz bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten sich unter 04791/3070 zu melden.

++ Wohnungseinbruch in Ritterhude ++

Ritterhude. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Fredeholz.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen 23:00 Uhr und 08:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude und flüchteten anschließend unerkannt. Benennung der Art und Höhe des Diebesgutes ist noch ausstehend.

Die Polizei Osterholz bittet nun mögliche Zeugen um Hinweise zum dem Einbruch. Diese werden unter 04791/3070 entgegengenommen.

++ Drei Verletzte nach Verkehrsunfall ++

Ritterhude. Am Mittwochmorgen kam es zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der K43 und K44, bei dem sich drei Personen leicht verletzten.

Eine 28-jährige Fahrerin eines Ford befuhr mit ihrem 35-jährigen Beifahrer die Kreisstraße 43 in Richtung Bremen. Eine 65-jährige Fahrerin eines Hyundai befuhr die Dammstraße (Kreisstraße 44) und beabsichtigte nach links auf die K43 abzubiegen. Hierbei übersah sie nach ersten Informationen den herannahenden Ford und es kam zum Zusammenstoß. Alle drei Unfallbeteiligten verletzen sich infolge des Unfalls leicht.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 9.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren infolge des Verkehrsunfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

++ Zwei Leichtverletzte nach Frontalzusammenstoß ++

Schwanewede. Am Mittwochmorgen ereignete sich ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der L149 und der K1, bei dem sich zwei Menschen leicht verletzten.

Ein 79-jähriger Fahrer eines Mercedes befuhr gegen 08:00 Uhr die Betonstraße (L149) aus Richtung Osterholz kommend. Im Kreuzungsbereich zur Hauptstraße (K1) beabsichtigte der Fahrer nach links abzubiegen und bemerkte nach ersten Informationen eine entgegenkommende 30-jährige Fahrerin eines VW zu spät. Es kam zum Frontalzusammenstoß, bei dem sich die 30-jährige Fahrerin und ihr 29-jähriger Beifahrer leicht verletzten.

Der VW war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden lässt sich mit etwa 8.000 Euro beziffern.

++ Mofafahrer bei Unfall leicht verletzt ++

Lilienthal. Am Mittwochvormittag kam es zu einem Verkehrsunfall in der Klostermoorer Straße, bei dem sich eine Person leicht verletzte.

Gegen 10:42 Uhr befuhr eine 36-jährige Fahrerin eines VW die Klostermoorer Straße (K8) innerhalb geschlossener Ortschaft in Richtung Ritterhude und beabsichtigte nach rechts in die Straße Am Saatmoor abzubiegen. Ein 15-jähriger Mofafahrer bemerkte dies nach ersten Informationen zu spät, kam auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen und fuhr der Fahrerin des Pkw auf. Der 15-Jährige verletzte sich hierbei leicht.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

++ Fahrradfahrerin nach Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt ++

Osterholz-Scharmbeck- Am Mittwoch ereignete sich gegen 13:50 Uhr ein Verkehrsunfall in der Jacob-Frerichs-Straße, bei dem sich eine Fahrradfahrerin leicht verletzte.

Ein 18-jähriger Fahrer eines Skoda befuhr die Jacob-Frerichs-Straße und übersah nach ersten Informationen beim Abbiegen eine 18-jährige Fahrradfahrerin. Die Fahrradfahrerin verletzte sich infolge des Zusammenstoßes leicht.

An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden, der mit etwa 1.000 Euro beziffert werden kann.

++ Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fahrradfahrerin ++

Lilienthal. Am Mittwoch kam es gegen 14:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Im Uhlenbrook und der Falkenberger Landstraße, bei dem sich eine Person leicht verletzte.

Eine 76-jährige Fahrerin eines Hyundai befuhr die Straße Im Uhlenbrook und beabsichtigte nach rechts auf die Falkenberger Landstraße abzubiegen. Hierbei übersah sie nach ersten Informationen bei angezeigtem Grünpfeil eine von rechts kommende 54-jährige Fahrradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die Fahrradfahrerin leicht verletzte und ins Krankenhaus verbracht wurde.

Der Gesamtschaden lässt sich mit mindestens 3.000 Euro beziffern.

