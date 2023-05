Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 10.05.2023

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Einbruch in Abfallhof - Diebesgut zurückgelassen ++

Thedinghausen. In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es zu einem Einbruch in einen Abfallhof im Beppener Bruchweg.

Zwischen 17:00 Uhr und 07:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Abfallhof und entwendeten unter anderem Bargeld. Die Täter ließen aus bislang unbekannten Gründen das Diebesgut auf dem dortigen Hof zurück und flüchteten anschließend unerkannt.

Die Polizei Achim sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können. Diese werden gebeten, sich unter 04202/9960 zu melden.

++ Werkzeug aus Container gestohlen ++

Achim. In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es zu einem Einbruch in einen Container auf einer Baustelle in der Uphusener Dorfstraße.

Im Zeitraum von 20:00 Uhr bis 07:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Container und entwendeten diverses Werkzeug. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt.

Die Polizei Achim bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, sich unter 04202/9960 zu melden.

++ Elektrogeräte aus Gaststätte gestohlen ++

Thedinghausen. In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es zwischen 23:50 Uhr und 00:30 Uhr zu einem Einbruch in eine Gaststätte in der Westerwischer Straße.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt über die Sanitäranlagen der Gaststätte und entwendeten diverse Elektronikgegenstände. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt in unbekannte Richtung.

Die Polizei Achim bittet um sachdienliche Hinweise unter 04202/9960.

++ Lenkrad aus BMW gestohlen ++

Verden. In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es zu einem Einbruch in einen BMW am Oderplatz.

Die bislang unbekannten Täter schlugen eine Scheibe des Fahrzeugs ein und verschafften sich so Zutritt zum Innenraum. Anschließend demontierten die Täter das Lenkrad und flüchteten unerkannt.

Die Polizei Verden bittet nun Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch in das Fahrzeug geben können, sich unter 04231/8060 zu melden.

++ Steuergeräte aus Baufahrzeugen gestohlen ++

Achim. Zwischen Freitag, 21:00 Uhr und Dienstag, 08:00 Uhr kam es zu einem Diebstahl von diversen Steuergeräten aus Baufahrzeugen.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Gelände in der Zeppelinstraße. Aus mehreren Baufahrzeugen demontierten die Täter diverse Steuergeräte und flüchteten anschließend unerkannt.

Die Polizei Achim bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 04202/9960 zu melden.

++ Verkehrsunfall auf der A1 mit zwei Leichtverletzten ++

Oyten. Am Dienstagvormittag ereignete sich gegen 10:48 Uhr ein Verkehrsunfall auf der A1, bei dem sich zwei Menschen leicht verletzten.

Eine 78-jährige Fahrerin eines VW befuhr die A1 in Richtung Hamburg und kam aus bislang unbekannter Ursache in Höhe Oyten nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Fahrerin kollidierte zunächst mit der Außenschutzplanke, geriet ins Schleudern und prallte anschließend gegen die Mittelschutzplanke. Ein 50-jähriger Fahrer eines VW konnte nach ersten Informationen sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr der Fahrerin des VW auf. Die Fahrerin und ihre 74-jährige Beifahrerin verletzten sich infolge des Verkehrsunfalls leicht und wurden in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Dienstagmorgen ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 9, bei dem sich zwei Personen leicht verletzten.

Gegen 08:00 Uhr fuhr eine 59-jährige Fahrerin eines Volvos die K9 in Richtung Osterholz. Auf Höhe "Tietjens Hütte" bremste die Fahrerin verkehrsbedingt. Eine 27-jährige Fahrerin eines VW bemerkte dies nach ersten Informationen zu spät und fuhr der Fahrerin des Volvos auf. Beide Fahrerinnen verletzten sich infolge des Unfalls leicht. Die 27-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 12.500 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

++ Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Dienstagmittag kam es gegen 12:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine Person leicht verletzte. Ein 36-jähriger Fahrer eines Opel befuhr die Straße Am Kleinbahnhof und beabsichtigte nach links abzubiegen. Hierbei übersah er nach ersten Informationen einen 56-jährigen Fahrradfahrer. Es kommt zum Zusammenstoß, bei dem sich der Fahrradfahrer leicht verletzte.

Es kam zu geringen Sachschäden an beiden Fahrzeugen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell