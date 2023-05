Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Schwerer Verkehrsunfall auf der A 27 ++

Landkreise Verden (ots)

Verden/A27. In der vergangenen Nacht ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der A 27 in Richtung Hannover auf Höhe der Anschlussstelle Verden-Nord, wobei zwei sich zwei Fahrer von Lkw verletzten.

Ersten Informationen zufolge kam ein 53-jähriger Fahrer eines Lkw gegen 01:00 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Verden-Nord nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit der Mittelschutzplanke sowie einem Brückenpfeiler. Der Lkw kam schräg auf der Fahrbahn zum Stehen und verlor einen Teil der Ladung auf der Fahrbahn. Ein 65-jähriger Fahrer eines weiteren Lkw konnte nach derzeitigen Informationen nicht mehr rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit dem querstehenden Lkw. Der 53-Jährige wurde zunächst eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Er verletzte sich bei dem Verkehrsunfall schwer. Der 65-jährige Fahrer verletzte sich nach derzeitigem Stand leicht. Beide Fahrer wurden in Krankenhäuser verbracht.

Beide Lkw waren aufgrund des Verkehrsunfalls nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Infolge des Unfalls wurde die BAB 27 vollgesperrt. Die Bergungsarbeiten sowie die Vollsperrung in Fahrtrichtung Hannover dauern vermutlich bis in den Nachmittag an. Die Fahrbahn in Richtung Cuxhaven ist bereits wieder freigegeben, es kann allerdings weiterhin zu Verzögerungen kommen. Die Statik der beschädigten Brücke bedarf einer Überprüfung.

Vor Ort tätig waren zudem die Ortsfeuerwehren Verden, Dauelsen, Walle und Kirchlinteln, der Rettungsdienst sowie ein Reinigungsunternehmen. Es wird von einem Gesamtschaden von etwa 400.000 Euro ausgegangen.

