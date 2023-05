Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz vom 07.05.2023

Verden/Osterholz (ots)

Bereich Verden

Es liegen keine presserelevanten Meldungen vor.

Bereich Achim

Es liegen keine presserelevanten Meldungen vor.

Bereich Osterholz/Scharmbeck

Schwanewede. Verkehrsunfall unter Einfluss von Betäubungsmitteln - Am Sonntag gegen 02:00 Uhr kommt es auf der Autobahn 27, AS Schwanewede, zu einem Verkehrsunfall. Eine 35-jährige Bremerin befährt die Autobahn in Richtung Norden und will diese an der Anschlussstelle Schwanewede verlassen. Mit überhöhter Geschwindigkeit fährt sie in die Ausfahrt und übersieht den vor ihr fahrenden PKW. Es kommt zu einem Zusammenstoß, bei dem die Unfallverursacherin leicht verletzt wird und beide Fahrzeug erheblich beschädigt werden. Bei der Unfallaufnahme stellt sich heraus, dass die Unfallverursacherin unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Gegen sie wird ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Eine Blutprobe wird entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Es liegen keine presserelevanten Meldungen vor.

