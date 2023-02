Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: MoFa-Fahrer leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Sonntagnachmittag, gegen 13:00 Uhr, fuhr ein 80-jähriger MoFa-Fahrer aus Recklinghausen nach ersten Erkenntnissen bei roter Ampel auf dem Radweg der Herner Straße in den Kreuzungsbereich mit dem Hohenhorster Weg/Blitzkuhlenstraße ein. Dabei touchierte er einen 31-jährigen Autofahrer aus Recklinghausen. Er war auf der Blitzkuhlenstraße unterwegs. Der MoFa-Fahrer stürzte und verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen transportierte ihn in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand nur leichter Sachschaden in Höhe von knapp 1.000 Euro.

