POL-RE: Recklinghausen: Zwei verletzte 18-Jährige - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei wurde am Samstagabend zu einer Schlägerei am Europaplatz gerufen. Als die Beamten gegen 22 Uhr eintrafen, konnten zwei verletzte 18-Jährige aus Marl festgestellt werden. Nach ersten Erkenntnissen hatte es zunächst zwischen diesen Beiden Streit gegeben. Plötzlich soll sich eine Gruppe Jugendlicher eingemischt haben, wodurch einer der 18-Jährigen verletzt wurde. Außerdem wurde von "Knallgeräuschen" berichtet. Die beiden Verletzten wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Die Gruppe Jugendlicher war in Richtung Innenstadt weggerannt. Die weiteren Ermittlungen - auch zu den Hintergründen der Tag - laufen. Die Polizei sucht Zeugen, die (weitere) Hinweise zu dem Vorfall am Europaplatz machen können. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

