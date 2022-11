Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Multifunktionslenkrad aus BMW entwendet

Bergisch Gladbach (ots)

Erneut ist es unbekannten Tätern im Stadtteil Nußbaum gelungen, ein hochwertiges Multifunktionslenkrad aus einem BMW zu entwenden.

Der Geschädigte hatte seinen SUV am Dienstag (08.11.) gegen 20:00 Uhr auf einem privaten Pkw-Stellplatz in der Straße Am Grüner Weiher abgestellt. Als er sein Fahrzeug am Donnerstag (10.11.) gegen 13:40 Uhr das nächste Mal aufsuchte, bemerkte er, dass das Lenkrad entwendet wurde.

Am Fahrzeug konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden. Der Wert der Beute wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei Rhein-Berg sucht nach Zeugen, die etwas Auffälliges im Umfeld des Tatortes beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 3 unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (st)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell