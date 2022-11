Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Multimediageräte aus zwei Volkswagen gestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (09.11.) haben es unbekannte Täter auf die fest verbauten Multimediageräte von zwei Pkw der Marke Volkswagen abgesehen.

Sowohl in der Max-Planck-Straße im Stadtteil Schildgen als auch in der Straße Nußbaumer Berg im Stadtteil Nußbaum wurde von den Tätern an den betroffenen Pkw jeweils ein kleines Dreiecksfenster eingeschlagen, um in das Fahrzeuginnere zu gelangen und anschließend das Multimediagerät ausgebaut und gestohlen. Die Pkw hatten jeweils in den Grundstückseinfahrten der Besitzer gestanden. Der entstandene Beute- und Sachschaden dürfte in beiden Fällen im unteren vierstelligen Bereich liegen.

Die Tat in Schildgen hat im Tatzeitraum von Dienstag (08.11.) circa 22:00 Uhr bis Mittwoch (09.11.) circa 06:00 Uhr stattgefunden, die Tat in Nußbaum von Dienstag circa 17:30 Uhr bis Mittwoch circa 14:50 Uhr.

In beiden Fällen nahm die Polizei eine Strafanzeige wegen besonders schweren Falles des Diebstahls auf. Wer Hinweise zu den beiden Taten geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 3 in Bergisch Gladbach zu melden. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell