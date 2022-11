POL-IGB: Mögliches verbotenes Kraftfahrzeugrennen auf der A6, nahe St. Ingbert Rohrbach

St. Ingbert-Miitte (ots) - Am 01.11.2022 gegen 01:55 Uhr ereignete sich im Rahmen einer Halloweenparty im Eventhaus in der Saarbrücker Straße in St. Ingbert ein räuberischer Diebstahl. Nach derzeitigen Ermittlungsstand kam es auf der Tanzfläche zu einer Auseinandersetzung, bei der die spätere 27-jährige Geschädigte durch Ziehen an den Haaren zu Boden verbracht und infolgedessen durch Schläge leicht verletzt wurde. ...

