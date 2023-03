POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in der Nordweststadt

Karlsruhe (ots) - Ein 15-jähriger Radfahrer wurde am Donnerstagnachmittag am Ostring in Karlsruhe offenbar von einem Autofahrer übersehen und stürzte. Der mutmaßliche Unfallverursacher floh anschließend von der Unfallstelle. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Jugendliche mit seinem Rad den Ostring von der Mannheim Straße in Richtung Rintheimer Straße ...

