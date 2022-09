LPI-G: Fahrer von Pkw stand unter Einfluss von Alkohol

Gera (ots) - Gera: Zwei Garagen in einer Gartenanlage im Köstritzer Weg sowie das Eingangstor zur Anlage griffen bislang unbekannte Täter an, so dass die Geraer Polizei nunmehr wegen Einbruchs ermittelt. In der Zeit vom 07.09.2022 - 25.09.2022 öffneten die Täter jeweils die Schlösser zum Tor bzw. den Garagen gewaltsam, so dass Sachschaden entstand. Aus einer der Garagen stahlen sie schließlich einen Rasentraktor und ...

