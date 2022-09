LPI-G: Einbrecher im Köstritzer Weg

Altenburg (ots) - Meuselwitz: Den Diebstahl ihres Audi A4 meldete am gestrigen Tag (27.09.2022) die 56-jährige Halterin der Altenburger Polizei. Am frühen Morgen stellte sie ihr Fahrzeug auf einem öffentlichen Parkplatz am Busbahnhof in Meuselwitz ab. Als sie am Nachmittag zu ihrem Auto zurückkehrte war dieses nicht mehr da. Offenbar stahlen unbekannte Täter das Fahrzeug und entkamen damit unerkannt. Die Kripo in ...

mehr