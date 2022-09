Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen zur Sachbeschädigung

Gera (ots)

Gera: Die Ermittlungen zu einer Sachbeschädigung am Geraer Rathaus nahm am gestrigen Tag (27.09.2022) die Geraer Polizei auf. Unbekannte Täter hielten sich demnach in der Zeit vom 26.09.2022 - 27.09.2022 auf dem Kornmarkt auf und beschädigten auf noch ungeklärter Art und Weise das Holztor zum Innenhof des Rathauses. Anschließend gelang den Täter unerkannt die Flucht. Die Geraer Polizei ermittelt zum Geschehen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (RK)

