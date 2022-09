Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 75-jährige Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Altenburg (ots)

Schmölln: Rettungsdienst und Polizei kamen am gestrigen Morgen (26.09.2022, ca. 09.35 Uhr) in der Ronneburger Straße in Schmölln zum Einsatz, nachdem von dort ein Verkehrsunfall gemeldet wurde. Dabei kollidierte der Fahrer (81) eines Pkw Renault mit einer Radfahrerin (75), als diese gerade ihr Fahrrad über den Fußgängerüberweg schob. Die 75-Jährige wurde durch die Kollision verletzt und zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Pkw blieb unverletzt. Gegenwärtig ermittelt die Altenburger Polizei zum Unfallgeschehen. (JMV)

