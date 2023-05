Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz vom 06.05.2023

Verden/Osterholz (ots)

Bereich Verden

Es liegen keine presserelevanten Meldungen vor.

Bereich Achim

Oyten. Verkehrsunfallflucht - Am Freitagvormittag, gegen 10:00 Uhr, kam es in der Lübkemannstraße in Oyten zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers. Ein bis dato unbekannter Fahrzeugführer fuhr mit seinem Kfz gegen einen, auf einem Parkstreifen ordnungsgemäß abgestellten VW Golf, sodass an dem Golf erheblicher Schaden auf der Fahrerseite entstand. Zeugen, die Angaben zu der Sache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202-9960 zu melden.

Bereich Osterholz/Scharmbeck

Ritterhude. Versuchter schwerer Raub auf der Straße - Am Samstagmorgen überfielen vier maskierte, junge und dunkel gekleidete Männer eine 26-jährige Frau in der Unterführung der Schillerstraße. Als die Frau sich wehrte, setzte einer der Täter Pfefferspray ein. Die Täter ließen dennoch vom Opfer ab und flohen ohne Beute in unbekannte Richtung. Das Opfer wurde leicht verletzt. Mögliche Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei Osterholz unter der Tel. Nr. 04791-3070 zu melden.

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Es liegen keine presserelevanten Meldungen vor.

