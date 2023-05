Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 04.05.2023: Einbrüche, Brände und Verkehrsunfälle in beiden Landkreisen

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Restmüllcontainer in Brand ++

Ottersberg. Am Mittwoch kam es zu einem Brand eines Restmüllcontainers in der Großen Straße.

Gegen 21:00 Uhr geriet ein Restmüllcontainer in Vollbrand und musste durch die örtliche Feuerwehr gelöscht werden. Personen verletzten sich nach derzeitigem Stand nicht.

Die Brandursache ist derzeit ungeklärt und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Die Polizei Achim bittet Zeugen, die Hinweise zum Brand geben können, sich unter 04202/9960 zu melden.

++ Wohnungseinbruch in Verden ++

Verden. Am Mittwoch kam es zu einem Wohnungseinbruch in der Heinrich-Renke-Straße.

Zwischen 12:18 Uhr und 21:15 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Reihenhaus. Nach bisherigem Ermittlungsstand entwendeten die Täter Bargeld und Elektrogeräte und flüchteten anschließend unerkannt.

Die Polizei Verden bittet um Hinweise zum Einbruch aus der Bevölkerung. Zeugen werden gebeten, sich unter 04231/8060 zu melden.

++ Einbruch in Firmentransporter ++

Verden. Am vergangenem Samstag kam es zu einem Einbruch in einen Firmentransporter in der Schleppenföhrerstraße.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am vergangenen Samstag, zwischen 01:00 Uhr und 09:00 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Firmentransporter. Die Täter entwendeten Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt in unbekannte Richtung.

Die Polizei Verden sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können. Diese werden gebeten, sich unter 04231/8060 zu melden.

++ Ortsschild gestohlen ++

Ottersberg. Im Zeitraum von vergangenem Donnerstag bis Mittwoch kam es zu einem Diebstahl eines Ortschildes in der Verdener Straße.

Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen Donnerstag, den 27.04.2023 und Mittwoch, den 03.05.2023 eine Ortstafel mit der Aufschrift "Ottersberg-Bahnhof". Die Täter flüchteten anschließend unerkannt.

Die Polizei Achim sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können. Diese werden gebeten, sich unter 04202/9960 zu melden.

++ Verkehrsunfall auf der A1 - eine Person leicht verletzt ++

Achim/A1. Am Mittwoch kam es zu einem Verkehrsunfall auf der A1, bei dem sich eine Person leicht verletzte.

Gegen 14:00 Uhr befuhr ein 32-jähriger Fahrer eines Skoda den Hauptfahrstreifen auf der A1 in Richtung Hamburg. Zwischen den Anschlussstellen Uphusen/Mahndorf und dem Bremer Kreuz musste der Fahrer des Skoda verkehrsbedingt abbremsen. Ein 38-jähriger Fahrer eines Ford befuhr die A1 in gleicher Richtung auf dem Überholstreifen. Nach ersten Informationen beabsichtigte der Fahrer des Ford auf den Hauptfahrstreifen zu wechseln und übersah dabei den Fahrer des Skoda. Er fuhr diesem auf, wobei sich der Fahrer des Skoda leicht verletzte.

Der Gesamtschaden lässt sich mit etwa 12.500 Euro beziffern.

++ Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall auf der A27 ++

Langwedel. Am Mittwoch ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der A27, bei dem sich zwei Personen leicht verletzten.

Ersten Informationen zufolge befuhr ein 57-jähriger Fahrer eines Mercedes die A27 auf dem Hauptfahrstreifen in Richtung Cuxhaven. In Höhe Langwedel beabsichtigte der Fahrer auf die Überholspur zu wechseln und übersah nach derzeitigem Stand einen 53-jährigen Fahrer eines weiteren Mercedes. Es kam beim Spurwechsel zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeuge ins Schleudern gerieten und mit der Außenschutzplanke kollidierten. Der 57-jährige Fahrer sowie sein 59-jähriger Beifahrer verletzten sich infolge des Unfalls leicht. Der 53-Jährige blieb nach aktuellem Stand unverletzt. Beide Fahrzeuge waren infolge des Verkehrsunfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

++ Verkehrsunfall in Verden - ein Pkw nicht mehr fahrbereit ++

Verden. Am Mittwoch kam es zu einem Verkehrsunfall in der Lindhooper Straße.

Gegen 15:00 Uhr befuhr ein 70-jähriger Fahrer eines Skoda die Lindhooper Straße in Richtung Osterkrug. Nach ersten Informationen beabsichtigte der Fahrer des Skoda nach links in den Lönsweg abzubiegen und übersah hierbei einen vorfahrtsberechtigten 56-jährigen Fahrer eines Mercedes, der die Lindhooper Straße in Richtung Johanniswall befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, infolgedessen der Skoda nicht mehr fahrbereit war.

Der Gesamtschaden lässt sich mit etwa 7.500 Euro beziffern. Nach derzeitigem Stand verletzten sich bei dem Unfall keine Personen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Brand im Wald ++

Ritterhude. Am späten Mittwochnachmittag kam es zu einem Brand in einem Waldstück im Tannenhügel, gegenüber der Einmündung Birkenhügel.

Bislang unbekannte Täter setzten Äste und weitere Gegenstände in einem Einkaufswagen in dem Waldstück in Brand. Eine 54-jährige Brandentdeckerin löschte das Feuer gegen 17:30 Uhr und verständigte die Polizei. Bislang gibt es keine Täterhinweise. Ein Übergreifen des Brandes auf das Waldstück blieb aus.

Die Polizei Osterholz hat nun die Brandermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Brand geben können, werden gebeten, sich unter 04791/3070 zu melden.

++ Einbruch in Kindergarten ++

Lilienthal. Zwischen Dienstag und Mittwoch kam es zu einem Einbruch in einen Kindergarten in der Straße Am Schulhof.

Im Zeitraum von Dienstag, 14:00 Uhr und Mittwoch, 07:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Kindergarten. Die Täter entwendeten nach derzeitigem Stand Bargeld und flüchteten anschließend unerkannt.

Die Polizei Osterholz sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können. Diese werden gebeten, sich unter 04791/3070 zu melden.

++ Schwerverletzte Fahrradfahrerin nach Verkehrsunfall ++

Ritterhude. Am Mittwoch kam es zu einem Verkehrsunfall in der Hegelstraße, bei dem sich eine Fahrradfahrerin schwer verletzte.

Gegen 13:00 Uhr befuhr eine 62-jährige Fahrradfahrerin die Hegelstraße in Richtung Riesstraße. Eine 83-jährige Fahrerin eines Kia befuhr die Goethestraße und beabsichtigte auf die Hegelstraße abzubiegen. Hierbei übersah sie ersten Informationen zufolge die von rechts kommende und vorfahrtberechtigte Fahrradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die Fahrradfahrerin schwer verletzte.

An beiden Fahrzeugen entstand ein leichter Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell