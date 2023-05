POL-VER: ++ Nachtragsmeldung/Korrektur: Raub auf Tankstelle in Verden ++

Landkreis Osterholz (ots) - Osterholz-Scharmbeck. Am 16.03.2023, gegen 04:00 Uhr, kam es in einer Scheune in der Biloher Straße im Ortsteil Ohlenstedt zu einem Brand. Durch das Feuer wurde das Gebäude nahezu komplett zerstört. Am Freitag, 24.03.2023, fand ein Brandortberechtigter bei Aufräumarbeiten in der ...

mehr