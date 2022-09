Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Acht Anzeigen wegen Fahren unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss Auto erheblich beschädigt + Unfallflucht nach Parkplatzrempler

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Acht Anzeigen wegen Fahren unter Alkohol- und/oder Drogeneinfluss

Am Samstag und Sonntag (03 und 04. September) beendete die Polizei Marburg die Autofahrten einer 24 Jahre alten Frau und von sieben Männern im Alter zwischen 19 und 42 Jahren. Alle stehen unter dem Verdacht gefahren zu sein, obwohl sie unter dem Einfluss von Drogen und in zwei Fällen von Alkohol und Drogen standen. Die Polizei untersagte jeweils die Weiterfahrt und veranlasste Blutproben. In einem Fall ordnete der Staatsanwalt die Blutprobe an, nachdem der Betroffene den Test zu seiner Entlastung nicht durchführen wollte. Ein 19-Jähriger hielt zunächst an, versuchte dann aber vor dem angebotenen Drogentest zu flüchten. Die Flucht endete nach kurzer Zeit an der Elisabethkirche. Letztlich gab es dann doch noch den Test, der positiv auf THC reagierte.

Marburg - Auto erheblich beschädigt

Unbekannte richteten durch das Einschlagen einer Autoscheibe, Verkratzen des Lacks und Zerschneiden der Sitzbezüge einen vermutlich fünfstelligen Sachschaden an. Der betroffene schwarze AMG Mercedes stand zur Tatzeit zwischen Sonntag, 24. Juli und Montag 05. September in dem Parkhaus bzw. der Tiefgarage eines Anwesens der Alfred-Wegener-Straße. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Dreihausen - Unfallflucht nach Parkplatzrempler

Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg suchen Zeugen einer Unfallflucht auf dem Rewe-Parkplatz in der Alte Landstraße am Samstag, 03. September, um 13 Uhr. Bei der Kollision entstand an einem grauen VW Golf hinten rechts ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Wer hat zu dieser Zeit ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zu dem Schaden an dem Golf gekommen sein könnte? Wer kann sachdienliche Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

