POL-VER: Pressemitteilung vom 05.05.2023

LANDKREIS VERDEN

++ Lenkrad aus BMW gestohlen ++

Verden. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es zu einem Einbruch in einen BMW in der Straße Mühlenberg.

Zwischen 22:00 Uhr und 06:10 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem BMW. Die Täter schlugen eine Scheibe des Fahrzeugs ein und entwendeten das dortige Lenkrad. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt in unbekannte Richtung.

Die Polizei Verden sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu dem Pkw-Einbruch geben können. Diese werden gebeten sich unter 04231/8060 zu melden.

++ Mann erscheint alkoholisiert mit Pkw bei der Polizei ++

Achim. Am Donnerstagmittag fuhr ein alkoholisierter 58-jähriger Mann mit seinem Pkw zur Polizei in Achim.

Gegen 11:25 Uhr erschein der 58-Jährige mit seinem Opel bei der Wache in Achim in der Obernstraße. Hintergrund war die Abholung eines Fahrzeugschlüssels, welcher einige Wochen zuvor zur Verhinderung einer Trunkenheitsfahrt sichergestellt wurde. Die Polizeibeamten bemerkten eine mögliche Alkoholisierung und führten einen freiwilligen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von 1,55 Promille.

Dem 58-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel seines Opels sichergestellt. Zudem wurde eine Blutentnahme veranlasst und der Führerschein einbehalten.

++ Zwei leichtverletzte Personen bei Verkehrsunfall ++

Verden. Am Donnerstag kam es gegen 19:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Hamburger Straße, bei dem sich zwei Personen leicht verletzten.

Eine 33-jährige Fahrerin eines Mitsubishi befuhr nach derzeitigen Erkenntnissen die Hamburger Straße in Richtung Dauelsen. Nahe des Schülerwegs musste die Fahrerin verkehrsbedingt halten. Eine 27-jährige Fahrerin eines VW bemerkte dies nach ersten Informationen zu spät und fuhr der Fahrerin des Mitsubishi auf. Beide Fahrzeugführerinnen verletzten sich infolge des Unfalls leicht.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Fahrzeugbrand bei einem Paketlager ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem Brand eines Iveco-Transporters bei einem Paketlager im Sachsenring.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug gegen 16:30 Uhr im vorderen Fahrzeugbereich in Brand. Ein Mitarbeiter hatte das Fahrzeug kurz zuvor nach Schichtende auf dem dortigen Gelände abgestellt. Die Freiwillige Feuerwehr Heilshorn löschte den Brand. Es kam zu keinen Personenschäden.

Die Brandursache ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Der Schaden wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt.

++ Einbruch in Werkstatt ++

Worpswede. In der vergangenen Nacht kam es zu einem Einbruch in eine Werkstatt in der Überhammer Straße.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen 23:19 Uhr und 00:13 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Werkstatt und entwenden zunächst Material aus dem Gebäude. Im Außenbereich ließen die Täter das Diebesgut aus unbekannten Gründen zurück.

Die Polizei Osterholz bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten sich unter 04791/3070 zu melden.

++ Sechs leichtverletzte Personen bei Verkehrsunfall ++

Ritterhude. Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Stader Landstraße/B74 zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich sechs Personen leicht verletzten.

Gegen 16:00 Uhr befuhren insgesamt vier Pkw die B74 aus Richtung Bremen kommend in Fahrtrichtung Ritterhude. In Höhe der Kreuzung in Richtung Marßel wartete eine 49-jährige Fahrerin eines BMW mit ihrer 19-jährigen Beifahrerin, dahinter eine 51-jährige Fahrerin eines Kia, dahinter ein 20-jähriger Fahrer eines Opel. Ein 19-jähriger Fahrer eines Ford fuhr mit seinem 21-jährigen Beifahrer dem Opel auf, sodass dieser sich auf den Kia schob. Der Kia kollidierte wiederum mit dem BMW. Hierbei verletzten sich alle sechs Fahrzeuginsassen nach derzeitigem Stand leicht und wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Bei allen Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden. Der Ford war infolge des Verkehrsunfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird in etwa auf 32.000 Euro geschätzt.

++ Drei Personen bei Auffahrunfall leicht verletzt ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Donnerstag ereignete sich gegen 18:25 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Bremer Straße, bei dem sich drei Personen leicht verletzten.

Ein 24-jähriger Fahrer eines Mercedes wartete verkehrsbedingt etwa 100 Meter vor dem dortigen Kreisel mit seinem 23-jährigen Beifahrer. Eine 34-jährige Fahrerin eines Toyota bemerkte dies nach ersten Informationen zu spät und fuhr mit einer Beifahrerin dem Fahrer des Mercedes auf. Die beiden Insassen des Toyota sowie der Beifahrer des Mercedes verletzten sich infolge des Unfalls leicht.

Der Gesamtschaden lässt sich mit etwa 6.000 Euro beziffern. Der Toyota war infolge des Verkehrsunfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

++ Bei Auffahrunfall leicht verletzt ++

Ritterhude. Am Donnerstag ereignete sich gegen 14:30 Uhr ein Verkehrsunfall bei der Wümmebrücke, bei dem sich eine Frau leicht verletzte.

Eine 58-jährige Fahrerin eines VW befuhr die Wümmebrücke in Richtung Ritterhude. Eine 38-jährige Fahrerin eines Ford bemerkte die verkehrsbedingt wartende Fahrerin des VW nach ersten Informationen zu spät und fuhr dieser auf. Die 38-jährige Frau verletzte sich infolge des Unfalls leicht. Die andere Fahrerin blieb unverletzt.

Der Ford war aufgrund des Unfalls nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt.

