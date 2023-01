POL-GM: Auto macht sich selbständig

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Lindlar (ots)

Schreck für Hausbewohner in der Straße "Im Löhfeld". Am Freitagmorgen (27. Januar) hatte sich ein Auto selbständig gemacht und landete auf der Terrasse ihres Wohnhauses. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Ein Anwohner der Straße "Ritterbusch" hatte am Vormittag sein Auto in seiner Garage abgestellt. Dabei vergaß er offenbar, sein Fahrzeug ordnungsgemäß zu sichern, d.h. es war kein Gang eingelegt und auch die Handbremse war nicht angezogen. Die Garage ist eben, dennoch machte sich das Fahrzeug selbständig und rollte rückwärts in Richtung der abschüssigen Zufahrt. Das Auto rollte mit zunehmendem Tempo erst die Zufahrt hinab, überquerte die Straße "Ritterbusch", rollte etwa 100 Meter weiter über eine abschüssige Wiese, durchbrach schließlich eine Hecke und kam auf der Terrasse eines Hauses in der Straße "Im Löhfeld" zum Stehen.

