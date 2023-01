Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall im Begegnungsverkehr - Zeugen gesucht

Nümbrecht (ots)

Ein 34-jähriger Nümbrechter hatte am Donnerstagabend (26. Januar) auf der Landstraße 198 in Nümbrecht einen Unfall mit einem entgegenkommenden Auto. Der andere Unfallbeteiligte hielt jedoch nach der Kollision nicht an und flüchtete.

Der Nümbrechter fuhr mit seinem grauen VW gegen 19 Uhr auf der L 198 in Richtung Waldbröl. Zu dieser Zeit war es bereits dunkel und es hatte angefangen zu schneien. In einer langgezogenen Kurve kam ihm ein Kastenwagen (Iveco, Daily) auf seinem Fahrstreifen entgegen. Die beiden Autos kollidierten seitlich miteinander. An der Unfallstelle stellten Polizisten Teile der Stoßstange sowie eines Außenspiegels des flüchtigen Fahrzeugs sicher. An dem VW des 34-Jährigen entstand ein Schaden von geschätzt 2.000 Euro.

Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell