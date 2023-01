Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Raub auf 49-Jährigen - Zeugen gesucht

Lindlar (ots)

Auf der Montanusstraße in Lindlar ist am Mittwochmorgen (25. Januar) ein 49-Jähriger beraubt worden. Gegen 06.15 Uhr ging der Lindlarer auf der Montanusstraße aus Richtung des Busbahnhofs kommend in Richtung Kaiserau, als er auf Höhe der Straße Römerweg von hinten gestoßen und getreten wurde. Dadurch fiel der 49-Jährige nach vorne. Diesen Moment nutzten die Täter und entrissen ihm einen grau-schwarzen Rucksack der Marke Jako. Der Geschädigte kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell