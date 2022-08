Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Büroraum

Bocholt (ots)

Tatzeitraum: 24.08.22, 13.30 Uhr bis 25.08.22, 09.00 Uhr Tatort: Bocholt, Grabenstraße

Bislang unbekannte Täter öffneten vermutlich in der Nacht zum Donnerstag ein auf Kipp stehendes Fenster eines Hauses an der Grabenstraße und gelangten so in einen Büroraum. Dort wurde ein Schlüsseltresor -vermutlich im Irrglauben, es handele sich um einen Wertsachentresor - von der Wand gerissen und entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell