Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Jugendlicher auf frischer Tat ertappt

Recklinghausen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, gegen 02:50 Uhr, beobachtete ein Zeuge einen jungen Mann dabei, wie er sich an zwei Autos im Stadtteil Deininghausen zu schaffen machte. Als der Tatverdächtige den Zeugen bemerkte, flüchtete er in eine Wohnung an der Erfurter Straße. Der Zeuge informierte die Polizei.

Die Einsatzkräfte konnten das Gebäude zunächst umstellen. Im weiteren Verlauf des Einsatzes (gegen 07:30 Uhr) konnte ein Jugendlicher als Tatverdächtiger in der Wohnung vorläufig festgenommen werden.

Die Polizei stellte am Tatort weitere beschädigte Fahrzeuge fest. Die Ermittlungen laufen noch.

Weitere Geschädigte und Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111 oder auf der nächsten Polizeiwache.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell