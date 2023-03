Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/ Dorsten: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Einen Sachschaden von ca. 2.000 Euro verursachte eine 72-jährige Bottroperin an ihrem Auto, als sie am Montag einen anderen Wagen touchierte. Sie fuhr um 13.45 Uhr an einem Lkw vorbei. Die Laderampe war heruntergelassen. Diese hatte sie beim Vorbeifahren vermutlich auch gestreift und dadurch einen Sachschaden an ihrem und dem anderen Fahrzeug verursacht. Allerdings fuhr sie zunächst weiter, ohne anzuhalten und suchte erst zu einem späteren Zeitpunkt die Polizei auf. Die Unfallörtlichkeit war Am Wienberg. Weitere Angaben zum Lkw liegen bislang nicht vor.

Dorsten

Die Polizei sucht einen Unfallverursacher, der am Montag einen schwarzen Mini Cabrio beschädigte und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernte. Der Mini stand von 16.15 Uhr bis 16.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Hohefeldstraße. Der Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

