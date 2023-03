Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Sicherheitstipps vor dem Ferienstart

Recklinghausen (ots)

Vor den Osterferien erinnert das Polizeipräsidium Recklinghausen an wichtige Präventionstipps zum Thema Einbruchschutz und Reisen.

"Ein Einbruch ist immer belastend. Der materielle Schaden ist das eine, viele Betroffene quält aber vor allem der Gedanke, dass Fremde in privaten Dingen gewühlt haben", sagt Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen und rät: "Mit oft einfachen, aber wirkungsvollen Maßnahmen kann man es Einbrechern schwer machen und so das Risiko senken, selbst Opfer zu werden."

Wirksamen Schutz bietet Sicherheitstechnik an Türen und Fenstern. Eine kostenfreie Beratung dazu gibt es bei den Einbruchschutzexperten der Recklinghäuser Polizei. Diese verweisen auf Wunsch auf Fachfirmen, die beim Landeskriminalamt gelistet sind. "Nutzen Sie unsere Beratungsangebote", sagt die Polizeipräsidentin. Terminvereinbarung mit unserem Kriminalkommissariat Kriminalprävention und Opferschutz unter: 02361/553344

Aber schon Vorsichtsmaßnahmen, die nichts kosten, sowie hilfsbereite Nachbarn können ein wertvolles Plus an Sicherheit bieten: Wenn Sie nicht zu Hause sind gilt immer: Fenster schließen und Türen abschließen. Auf Kipp stehende Fenster sind für Einbrecher geradezu eine Einladung. Sorgen Sie dafür, dass Einbrecher nicht sofort erkennen, dass Sie nicht zu Hause sind. Bitten Sie Freunde oder Nachbarn, den Briefkasten regelmäßig zu leeren. Bei der Gelegenheit können auch gleich Blumen gegossen und Jalousien hoch und runter gelassen werden.

Gute Nachbarschaft ist ein guter Einbruchschutz. Rufen Sie sofort die 110, wenn Sie Verdächtiges in Ihrem Wohnviertel beobachten.

Nicht jeder muss wissen, dass Sie gerade nicht zu Hause sind. Für öffentlich bei Facebook & Co. gepostete Urlaubsschnappschüsse könnten sich schließlich nicht nur echte Freunde interessieren, sondern auch Menschen, die Böses im Schilde führen: einen Einbruch beispielsweise. Überlegen Sie sich genau, welche Bilder und Informationen Sie von sich öffentlich preisgeben.

Auch im Urlaub gilt: Vorsicht vor Taschendieben. Wie man sich vor Langfingern schützt, hat die Recklinghäuser Polizei auf ihrer Homepage zusammenfasst: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/die-tricks-der-taschendiebe

Wenn Sie mit dem Auto auf Reisen gehen: Bremsen, Licht, Öl, Kühlwasser, Wischwasser, Reifendruck, Profiltiefe, Reserverad oder Pannenset... alles okay? Oder wird's allerhöchste Zeit für einen Check? Verbandskasten, Warndreieck und Warnwesten an Bord? Achten Sie beim Beladen darauf, dass das zulässige Gesamtgewicht (inklusive aller Mitfahrenden) nicht überschritten wird. Bei Überladung können sich Bremsweg und Fahreigenschaften dramatisch verändern. Ladung auf dem Dach oder am Heck (Fahrräder etc.) unbedingt richtig sichern. Aber auch im Fahrzeug muss alles sicher verstaut sein. Lose Gegenstände auf der Kofferraumabdeckung beispielsweise können sonst bei einem Bremsmanöver höchstgefährlich durch den Wagen fliegen. Alle Mitfahrenden müssen angeschnallt sein. Tiere fahren am sichersten in einer speziellen Transportbox mit.

Bei Stau gilt: Rettungsgasse bilden! Die linke Spur weicht nach links aus, alle anderen nach rechts.

Eine gute Zeit wünscht Ihre Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell