Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Unbekannte fordern Bargeld und Handy - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, gegen 05:15 Uhr, sprachen drei unbekannte Männer einen 24-Jährigen aus Marl am Creiler Platz auf einem Parkplatz an. Sie forderten den Mann auf seine Geldbörse auszuhändigen. Der Marler kam der Aufforderung nach - einer der Täter nahm das Bargeld an sich. Im weiteren Verlauf schlug einer der Männer den 24-Jährigen, da er sich weiterte auch sein Mobiltelefon auszuhändigen. Anschließend flohen die drei Männer in Richtung Bergstraße. Der Marler war augenscheinlich unverletzt.

Personenbeschreibungen:

1. Tatverdächtiger: männlich, schlank, ca. 1,90m groß, schwarze glänzende Jacke von Moncler, Jogginghose mit weißem Emblem auf der Hosentasche, sprach gebrochen Deutsch

2. Tatverdächtiger: männlich, stämmige Figur, ca. 1,75m groß, helle Jeans, schwarze Sweatshirtjacke, Handschuhe

3. Tatverdächtiger: männlich, schlanke Statur, ca. 1,80m groß, dunkel gekleidet

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell