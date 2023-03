Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Autofahrerin bei Unfall verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Montagnachmittag erlitt eine 25-jährige Autofahrerin aus Herten bei einem Unfall an der Kreuzung Herner Straße / Kärntener Straße / Gertrudisstraße leichte Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden beteiligten Autos entstand ein Sachschaden von etwa 28.000 Euro. Ein 54-jähriger Recklinghäuser fuhr um 13.30 Uhr mit seinem Auto auf der Herner Straße in Richtung Süden. Die 25-Jährige fuhr auf der Gertrudisstraße in Richtung Westen und kreuzte die Herner Straße. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich.

