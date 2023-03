Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/ Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Marl

Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen wurden in Marl mehrere Kleinkrafträder beschädigt. Von der Breite Straße entwendeten die Täter einen abgeschlossen Roller, der vor einem Mehrfamilienhaus stand. Am Samstagmorgen fand der Besitzer ihn in einem nahegelegenen Park wieder. Ein weiterer Roller, der von der Adolf-Grimme-Straße entwendet wurde, fand sich ebenfalls beschädigt in einem angrenzenden Waldstück wieder. Ein Mofa entwendeten die Täter von der Kamphoffstraße und einen weiteren Roller vom Nachtigallenweg, der auf einem Hinterhof am Sperberweg aufgefunden wurde. Letztlich wurde noch versucht einen Roller von der Römerstraße zu entwenden. Dieser wurde aber im Garten, mit einem defekten Lenkradschloss aufgefunden. Alle Fahrzeuge hatten entweder ein defektes Lenkradschloss oder waren im Frontbereich massiv beschädigt. Die Polizei stellte die Fahrzeuge zur Spurensicherung und -auswertung sicher. Ein Zusammenhang wird aus polizeilicher Sicht geprüft. Die Ermittlungen dauern an.

Aus einem umzäunten Lagerbereich eines Möbelgeschäfts an der Zechenstraße entwendete ein Mann in der Nacht zu Sonntag, zwischen 3 Uhr und 4 Uhr, einen Stuhl, eine Bank, eine Gießkanne und mehrere Sitzkissen. Eine Zeugin beobachtete das Vorgehen und informierte sofort die Polizei. Die Kollegen trafen während der Fahndung einen verdächtigen 36-jährigen Marler an. Bei ihm fanden sie mutmaßliches Einbruchswerkzeug (Messer, Zange, Brecheisen), das sie sicherstellten. Die gestohlenen Gegenstände entdeckten die Beamten in einem nahe gelegenen Gebüsch versteckt auf. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

An der Heyerhoffstraße hebelten unbekannte Einbrecher ein Fenster auf und betraten eine Doppelhaushälfte. Sie durchwühlten Behältnisse und flüchteten unerkannt mit Schmuck, Geld und Motorradbekleidung. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstag, 18 Uhr und Sonntag, 8 Uhr.

Oer-Erkenschwick

Aus einer Wohnung an der Stimbergstraße entwendeten unbekannte Täter Geld und eine PS4. Sie hebelten nicht nur die Tür eine Wohn- und Geschäftshauses auf, sondern verschafften sich auf die gleiche Art auch noch Zutritt zu zwei weiteren Räumen des Hauses. Der Einbruch ereignete sich zwischen Freitagabend und Samstagmorgen. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Bottrop

An der Sandgrube hebelten Unbekannte ein Fenster eines Kindergartens auf und drangen ein. Die Tatzeit liegt zwischen Freitagnachmittag und Samstagabend. Sie durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten Bargeld. Hinweise auf die Täter konnten bislang nicht erlangt werden.

In drei weitere Kindergärten brachen Unbekannte am Tappenhof, an der Gartenstraße und an der Kirchstraße ein. Am Tappenhof hebelten sie eine Tür, an den anderen beiden Adressen jeweils ein Fenster auf. Sie durchsuchten Räume, Schränke und Behältnisse nach Wertsachen und entkamen unerkannt. Den Inhalt der Schränke verteilten sie auf dem Boden. Bei dem Einbruch hinterließen sie ein größeres Schadensbild. Ob etwas entwendet wurde, kann in zwei Fällen noch nicht gesagt werden. Aus einem Werkzeugkoffer der KiTa an der Gartenstraße ließen die Einbrecher Schraubendreher mitgehen. An der Kirchstraße kann der Tatzeitraum zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen eingegrenzt werden. Die anderen beiden Taten wurden erst am Montagmorgen entdeckt.

Castrop-Rauxel

Am Sonntag (07.35 Uhr) fand eine Zeugin einen Tresor auf ihrem Spaziergang und verständigte die Polizei. Der Fundort befand sich etwa an der Ecke Tiergartenstraße/ Dortmunder Straße. Der Tresor konnte einem Kindergarten an der Wittener Straße zugeordnet werden. Dort fanden die Beamten ein offen stehendes Fenster vor. Der Einbruch in den Kindergarten ereignete sich zwischen Freitag, 18 Uhr und Sonntagvormittag. Letztlich wurde Geld aus dem Tresor entwendet. Zu weiteren Sachbeschädigungen in dem Kindergarten kam es nicht. Nähere Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Recklinghausen

Am Sonntag stieg ein unbekannter Mann gegen 11.15 Uhr in eine Wohnung an der Lortzingstraße ein. Er nutzte die Gelegenheit, als die Wohnungsinhaberin ein Fenster zum Lüften öffnete. Als die Frau Geräusche aus dem Zimmer vernahm, sah sie nach und entdeckte den Fremden in ihrer Wohnung. Er flüchtete sofort. Laut Aussage der Frau war der Mann dunkel gekleidet und hatte eine dunkle Hautfarbe. Entwenden konnte er auf die Schnelle nichts.

Herten

An der Ewaldstraße entwendeten Einbrecher Lebensmittel und einen Handcomputer aus einem Gebäude am Waldfriedhof. Sie schlugen ein Fenster ein, um ins Innere zu gelangen. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Tatzeit: Freitag, 17 Uhr bis Montag, 06.40 Uhr.

Haltern am See

Metall und Geräte nahmen Diebe zwischen Samstag und Montag an sich und flüchteten unerkannt. Sie hebelten ein Hallentor einer Firma Am Holzplatz auf und schritten zur Tat. Die Täter entkamen unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

