POL-RE: Recklinghausen: Schwer verletzter Mann in Wohnung aufgefunden

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bochum und des Polizeipräsidiums Recklinghausen.

Am Abend des 24.03.2023 kam es in Recklinghausen zwischen einem 24-jährigen Recklinghäuser und seinem 26-jährigen Bekannten zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in dessen Verlauf der 26-jährige durch einen Messerstich schwer verletzt wurde. Der 26-Jährige wurde dem Krankenhaus zugeführt, wo er notfallversorgt wurde. Es bestand zunächst akute Lebensgefahr. Der ebenfalls verletzte Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Die Ermittlungen wurden durch die eingesetzte Mordkommission aufgenommen. Ermittlungen erhärteten den Tatverdacht gegen den 26-Jährigen, gegen welchen am heutigen Tage ein Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlags erlassen wurde. Der 24-Jährige hingegen wurde aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

