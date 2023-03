POL-RE: Waltrop: Unfallbeteiligter gesucht

Recklinghausen (ots) - Zwischen Donnerstag, 16.30 Uhr und Freitag, 07.30 Uhr verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer an einem blauen Mazda 3 einen Schaden von etwa 10.000 Euro. Anschließend flüchtete er unerlaubt vom Unfallort. Das beschädigte Auto stand an der Weseler Straße (B 58) und wurde an der gesamten linken Fahrzeugseite beschädigt. Der genaue Unfallort liegt etwa in Höhe der Straße "Zum Silverberg". ...

