POL-KN: (Sulz am Neckar, Lkr. Rottweil) Unfallflucht auf der L 409 zwischen Sulz am Neckar und Hopfau - Laster streift entgegenkommenden blauen Nissan Micra - Polizei sucht Zeugen (10.03.2023)

L 409, Sulz am, Neckar, Hopfau (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Freitagvormittag auf der Landestraße 409 zwischen Sulz am Neckar und Hopfau ereignet hat. Gegen 10 Uhr war ein Sattelzug mit rundem Tank und roter Aufschrift von Sulz am Neckar in Richtung Hopfau unterwegs. Im Bereich einer scharfen Linkskurve streifte der Laster mit seinem Auflieger die Fahrertür eines entgegenkommenden blauen Nissan Micra, der aufgrund des Kurvenverlaufs anhielt um das Gespann passieren zu lassen. Ohne sich anschließend um den dabei verursachten Schaden zu kümmern, setzte der Lasterfahrer seine Fahrt jedoch fort. Die Polizei bittet nun Zeugen, insbesondere ein mit einem roten Auto hinter dem Sattelzug fahrendes Ehepaar, sich unter der Tel. 07454 92746 beim Polizeiposten Sulz zu melden.

