POL-GE: Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung nach sexuellem Übergriff

Gelsenkirchen (ots) - Bei einer Kollision zwischen einem Wohnmobil und einem Motorrad in Horst am Dienstag, 23. August 2022, hat sich ein 26-jähriger Gelsenkirchener schwere Verletzungen zugezogen. Um 9.04 Uhr bog ein 49-jähriger Essener mit seinem Wohnmobil von der Turfstraße nach links in die Essener Straße ab. Der 26-Jährige Motorradfahrer fuhr auf der Turfstraße in südliche Richtung. Im Kreuzungsbereich ...

