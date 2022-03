Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Am Steuer eingeschlafen und von der BAB 4 abgekommen

Gera (ots)

Kurz nach 02:00 Uhr in der Nacht zu Dienstag kam ein Lkw auf der Richtungsfahrbahn Dresden zwischen den Anschlussstellen Gera-Leumnitz und Ronneberg von der Straße ab, geriet in den Straßengraben und kippte um. Nach bisherigem Ermittlungsstand war der Fahrer am Steuer eingeschlafen und hatte deswegen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Bei dem Unfall war der Fahrer unverletzt geblieben. Gegen den Fahrer wurde Anzeige wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet. Aufgrund der Bergungsarbeiten am Morgen, kommt es auf der Richtungsfahrbahn Dresden zu Behinderungen, da nur ein Fahrstreifen für den Fahrverkehr zur Verfügung steht.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell